En la parte final de “América Hoy” de este martes 24 de mayo de 2022, la conductora Ethel Pozo aprovechó para responderle a Magaly Medina, quien desmereció sus logros universitarios y arremetió contra sus compañeras de programa.

“Ya que tocó el tema de los estudios y yo estoy muy orgullosa de haber podido terminar mi carrera, yo no tuve la culpa de que usted no haya podido terminar sus estudios, usted no es víctima, yo no tuve la culpa de que mi madre si haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace ni mejor ni peor, de niña también he agarrado libros. Usted de aquí (cerebro) no es mejor que yo ni de nadie, lo que sí es que de aquí (corazón) no nos parecemos, pero ya que habló de mis estudios”, manifestó Ethel Pozo en un inicio.

La hija de Gisela Valcárcel le recordó a la famosa ‘urraca’ que ella fue compañera de carpeta de su hijo Gianmarco Mendoza Medina: “Yo estudié con su hijo en la facultad. Yo fui carpeta a carpeta con el hijo de Magaly Medina. Así que, si se burla de mi carrera, se está burlando también de la carrera de su hijo.

“Llevo 18 años ejerciendo mi carrera, seis de ellos en televisión, pero no soy mejor ni peor que nadie. Usted dice que yo hablo como la señora de la esquina, como habla cualquiera, yo soy bien humilde y a esa persona de la esquina la valoro. No porque alguien no tenga estudios debe ser menospreciada. Todos somos iguales”, agregó en el magazine de América TV.

“Yo no tengo porque denigrar, poner apodos. Usted habla mal de alguien que podría ser su hijo y habla de mal de Brunella que podría ser su nieta, usted tiene 60 años y yo 41 años y yo respeto”, sentenció.

Fuente: (América TV)

