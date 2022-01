La actriz cómica Clara Seminara lanzó un contundente mensaje a Jorge Benavides, líder y director del programa ‘JB en ATV’, tras enterarse que Enrique Espejo ‘Yuca’ regresará a los sketch.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, la joven le pidió a JB que “empiece a sensibilizarse con la mujer”, debido a que tiene varias chicas trabajando en su elenco, como Fátima Segovia, Carolain Cawen y Gabriela Serpa.

“El año pasado hubo un incidente con una de las chicas, con el muñeco vestido de ‘Gato’ y él también salió a defenderlo. Si yo hubiera sido Fátima, en ese momento otra denuncia hubiera habido. Para a mi, sí es una falta de respeto, no sé si es la perspectiva de cada quien”, comentó desde España, en referencia al incidente donde el ‘Gato Silvestre’ acosó a Fátima Segovia ‘La Chuecona’ durante una grabación, haciendo que ella le dé un manotazo.

Clara Seminara reveló qué le dijo Jorge Benavides cuando planteó su denuncia contra ‘Yuca’.

“A mi JB me dijo ‘a ti te molesta porque tienes valores, a otras chicas no les molesta’. No es que yo tengo valores y a otras chicas no les moleste, tal vez ponen por encima de sus valores, su trabajo. Él como líder debería poner por encima los valores”, sentenció.

Clara Seminara

¿Por qué Clara Seminara denunció al actor ‘Yuca’ por acoso sexual?

En el mes de mayo de 2019, la actriz Clara Seminara se sentó en el programa de Magaly Medina para denunciar públicamente que Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, tocó una zona íntima de su cuerpo frente a sus compañeros.

La denuncia provocó que los compañeros de ‘Yuca’ salgan frente a cámaras a desmentir lo ocurrido. Incluso, el mismo Jorge Benavides manifestó que si hubiera sido cierta la acusación, él mismo lo hubiera despedido del programa.

Meses después, “Yuca” reapareció en ‘Válgame Dios’ junto a Jorge Benavides y Karin Marengo para aclarar la denuncia de Clara Seminara.

Enrique Espejo confirmó lo dicho por la actriz cómica, que le lanzó una ‘manazo’ pero no con la intención que ella indica en redes sociales. “Todo empezó como jugando, y sí le dí un manazo pero a la altura de la cintura. Les digo que es esto es una calumnia”, dijo en vivo.

