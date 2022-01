¡Más que sentida! Clara Seminara rompió nuevamente su silencio y se mostró bastante indignada al saber que Enrique Espejo, más conocido en el medio como “Yuca”, haya regresado al programa “JB en ATV” de Jorge Benavides, que empezó su temporada 2022 el sábado pasado, pues aún existe un juicio por presuntos tocamientos indebidos que le entabló al cómico hace tres años.

“Hace seis meses debió de haber salido la sentencia en el juicio, pero aún no hay respuesta y mi abogado ha presentado un nuevo escrito para que pueda agilizarse el proceso... Pero todo esto no me va a aburrir, así pasen 20 años voy a esperar que se me haga justicia”, comenzó diciendo.

“Yo he presentado más pruebas y videos donde él (Yuca) acepta que me metió la mano, pero según él, fue jugando”, agregó en declaraciones para Trome.

Sin embargo, la actriz cómica no dudó en mostrar su incomodidad al saber que Jorge Benavides volvió a contratar a Espejo para que forme parte de su elenco. “Me parece pésimo, a JB (Jorge Benavides) nunca le importó mi caso, nunca hizo nada. Ahora ha esperado un poco de tiempo y lo hace volver al programa”, expresó.

