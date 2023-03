Este 17 de marzo de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina criticó duramente a Alejandra Baigorria, quien salió en defensa de su padre Sergio Baigorria y su gestión como alcalde de Chaclacayo. Como se sabe, el burgomaestre está recibiendo cientos de críticas en redes sociales por llamar ignorantes a los vecinos de Chaclacayo.

Según la “Urraca”, la “gringa de Gamarra” intentó lavarle la cara a su progenitor al llevar donaciones a los damnificados por el huaico que afectó la zona. Además le recordó que ella no es la alcaldesa del distrito, y que su papá es quien debe responsabilizarse por su accionar.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Alejandra Baigorria?

“La hijita, toda empoderada, ella que siempre tiene un instinto de mamá gallina, que no solamente ha defendido a los novios, sino ahora que se compra un departamento con el novio, no le creo hasta que no me enseñen el título de propiedad donde dice que los dos pusieron el dinero (…) Sabemos que eres chambera, una emprendedora, no puedes utilizar los miles de seguidores que tienes, la simpatía que generas, para ir a defender a papi. Papi ya es grandecito y tiene un cargo público, un cargo político. Es alcalde y tiene que tomar las riendas de su distrito. La gente lo eligió a él, no a ti” , dijo Magaly Medina en un principio.

“Tú no eres la alcaldesa, el alcalde es tu señor papá, que tiene que tener los pantalones suficientes para ser líder. Lo escogieron para buscar soluciones, ayuda, no a ti. Tú no eres la Municipalidad, a ti no te escogieron. Qué pena que un señor alcalde tenga que escudarse de una hija cuando le dicen sus verdades”, agregó.

¿Qué dijo el padre de Alejandra Baigorria sobre los vecinos de Chaclacayo?

Sergio Baigorria se defendió de las críticas de los vecinos que desaprueban su gestión. “A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde”, declaró.

“Eso manifiestan los ignorantes, pues, que todo es culpa del alcalde. ¿El alcalde hizo que venga la lluvia? Nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? Yo no puedo tomar las precauciones porque eso las tomó el alcalde anterior”, añadió.

