Jean Deza arremetió contra su exsaliente Vanessa López, quien lo desenmascaró a nivel nacional al presentar conversaciones y chats donde hablaban sobre el amorío que han mantenido en los últimos meses. De acuerdo al programa de “Magaly TV, La Firme”, el “ratón” enfureció con la ex de ‘Tomate’ Barraza por revelar unos audios en los que el jugador dijo que se enamoró de dos mujeres a la vez (Vanessa López y Gabriela Alava).

El jugador del Cienciano le deja en claro a Vanessa López que nunca la va a amar como lo ha hecho con Gabriela Lava, y le pidió que no se vuelva a comunicar con él.

¿Qué le dijo Jean Deza a Vanessa López?

“¿Sabes lo único que rescato? Está bien, a mí me mataste, pero Gabriela quedó como una señorita y la voy a amar como nunca te amé a ti y te usé como un polvo. Te voy a decir algo de corazón, en mi puta vida te quiero volver a ver, yo la amo a Gabriela y te lo dije ¿Sabes qué? Todo da vueltas en esta vida, te lo digo”, se le escucha decir a Deza con una voz algo alterada

“Me has grabado las llamadas a mí. ¿Por qué me grabaste las conversaciones? ¿Acaso tú crees que he grabado la conversación cuando te pusiste a llorar?”, le increpa el futbolista.

Jean Deza lanza comunicado en Tik Tok

Horas después, Jean Deza publicó un comunicado en Tik Tok donde reveló que aún no ha retomado su relación con Gabriela Alava. Sin embargo, resaltó que sigue enamorado de ella.

“Quiero dejar en claro que no he regresado con Gabriela, que traté y quiero solucionar mis temas con ella, que aún la ama. Quise y traté de olvidarla en su momento, pero el sentimiento es más grande. Por eso la busqué, hoy solo quiere que acabe este pleito. Quise cerrar bien el tema con Vanessa López, por eso accedí a contestarle la llamada, ya que me dijo que era urgente. Nunca muestran los audios completos y dan a entender otras cosas. Me hicieron una trampa juntos con los del programa. Mi intención solo fue aclarar y quedar bien con ella”, dice en el post.