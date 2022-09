Fuerte y claro. Magaly Medina no se calló nada y arremetió sin piedad contra Jessenia Velásquez, la ‘Robotina Peruana’, quien recientemente protagonizó un ampay con Robotín, quien mantenía una relación con la venezolana Karelys Molina.

Todo se dio cuando ambas ‘Robotinas’ se presentaron en el programa de la popular ‘Urraca’ y la actitud desafiante de la joven peruana, no fue del agrado de la conductora de ATV, quien no dudó en llamarle la atención.

“A mí no me gustan las chicas de moral fácil, a mí no me gustan las runrunas, no me gustan aquellas mujeres que sabiendo que un hombre tiene enamorada, no les importa. La próxima vez que veas a un hombre que tiene enamorada, no te vayas tan fácil a un ‘telo’ con él”, comenzó diciendo.

En ese momento, una risa sarcástica se vio en el rostro de Yessenia que, además de escuchar las palabras de Medina, se puso a hacer muecas para ‘Robotina’. “Ves y, ¿ese comportamiento de esta chica? Y como ellas en este país, hay un montón (…) Porque, para empezar, no se respetan así mismas, no se quieren nada. Anda aprende un poco a quererte, mamita, porque a la próxima que veas un hombre que sabes que públicamente tiene enamorada, no te vayas con él”, finalizó diciendo Magaly bastante molesta.

