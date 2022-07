Magaly Medina desenmascaró a Melissa Paredes este 30 de junio, tras escuchar el audio de 9 minutos de la llamada telefónica que le realizó a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La periodista consideró que la actriz tiene “una personalidad cons rasgos sociopáticos y debe ser tratada y evaluada no solo por psicólogos sino por siquiatras”.

¿Qué le dijo Melissa Paredes a Rodrigo Cuba? En la edición de este jueves de ‘Magaly TV La Firme’, Medina Vela contó un poco de lo que escuchó en el audio de Melissa Paredes.

“Como una persona que está a las 1:05 de la madrugada frente a una comisaría despierta a su exesposo para decirle ‘si no vienes con tu abogada te voy a denunciar porque tengo un video donde tu hija dice que le has hecho esto y esto. Imagínense las atrocidades más horrorosas y luego le dice ‘‘llama a tu abogada y ven’. Porque he escuchado el audio y ella dice ‘estoy en shock Rodrigo, eres el padre de mi hija y podrías pasar lo de John Kelvin’. Sí le dice, ‘mira puede pasarte lo de John Kelvin’. Eso es amenazar a alguien”, comentó Magaly.

La periodista resaltó que, horas después de este hecho, Melissa Paredes estuvo con sus amigos mirando el partido de la Selección peruana en Qatar.

