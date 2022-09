Este 17 de septiembre de 2022, Susan Ochoa se enfrentó al productor estadounidense Sergio George durante el programa “La gran estrella” por criticar la presentación de uno de los cantantes de su equipo.

“¿Quieren saber la verdad? Me pareció la actuación pésima, pero en serio, pero me gustó el baile tuyo, la canción no entendí ni papa lo que dijo cantando, no entendí”, dijo Sergio George sobre el participante, lo que desató la furia de Susan Ochoa:

“Realmente me siento preocupada porque cuando el participante canta mal, usted se emociona y ponen un 11, pero cuando canta bien, porque mi participante está vocalizando, está afinando, está bailando, cosa que, por ejemplo, la participante de Yahaira no lo hizo, pero mi participante sí, entonces yo creo que realmente, discúlpeme, con todo el debido respeto, es mi participante, yo quiero que se quede y siga teniendo la oportunidad, pero por favor, escuche bien”, dijo la cantante.

Así pues, Sergio George explicó que el participante no pronunció correctamente el inglés: “Pero Susan, este es puntaje para todo el show, para mí la actuación no me pareció bien para nada, no entendí lo que cantó, el inglés, pero bailó bien, por lo menos esa parte lo hizo muy bien, pero a mí no me gustó mucho, o sea, me pareció un poco débil, menos el baile”.

Adolfo Aguilar también dio su opinión: “Estoy de acuerdo con Susan, no estoy tan de acuerdo con el maestro, Sergio, estoy de acuerdo sí en que no se le ha entendido mucho (...) efectivamente el inglés no es lo tuyo, tratemos de no cantar cosas en inglés”.

Por su parte, el participante se defendió: “El tempo de la canción está un poco más acelerado (...) sí puedo pronunciar, pero el tempo de la canción estaba un poco más acelerado de lo normal y eso afecta un poco la modulación del habla al pronunciar el inglés”.

Pero Adolfo Aguilar le pidió que no dé excusas: “Sea como fuere, acá el señor (Sergio George) habla el inglés perfecto, entonces sea como lo digas, igual, si el señor no te entendió, entonces no lo estás haciendo bien, punto”.

Fuente: América Televisión

