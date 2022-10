Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate , reveló cómo es su dura vida en Estados Unidos. Como se recuerda, en el mes de julio, la colombiana cruzó la frontera al país norteamericana con sus tres hijos para reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca.

Ella fue entrevistada por Magaly Medina, quien la cuestionó por no vivir en buenas condiciones junto a su familia. Greissy reveló que su esposo está trabajando como ayudante de construcción mientras que ella se busca ‘cachuelos’ en las madrugadas.

“Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado” , comentó en ‘Magaly TV La Firme’, este 6 de octubre.

Hijos de Greissy Ortega no pueden ir al colegio

En otro momento, Greissy Ortega tuvo que admitir que sus hijos aún no van al colegio en Estados Unidos.

“No están yendo porque acá hay un protocolo de que.... o sea, ellos ya están inscritos los dos, pero no pueden todavía (ir al colegio) porque tienen que hacerle unos exámenes de sangre y el problema acá es que eso no te los dan al momento, sino después de un mes te lo dan. En estos días ya tienen lo examenen e ingresarían a estudiar ”, acotó.

Greissy Ortega reveló que ella, su esposo y sus hijos se encuentran viviendo en un cuarto y que esperará un tiempo más para establecerse.

“Hay cosas que quizás ustedes, las personas que tienen la vida tranquila, la vida hecha, no pueden llegar a entender, pero en este caso somos jóvenes que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos y yo, la verdad, siempre lo protegeré”, señaló.

