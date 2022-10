La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, reapareció en las redes sociales para responder las dudas de sus seguidores luego que decidió irse a vivir a Estados Unidos con sus tres hijos y su esposo, el peruano Ítalo Villaseca.

“¿Cómo se siente vivir lejos de tu país?”, le preguntó un usuario. “Difícil, muy difícil”, admitió Greissy Ortega, quien contó que hasta el último minuto pensaba en echarse para atrás: “No le dije a mi familia hasta cuando terminé de vender mis cosas porque pensé hasta el último momento echarme para atrás”.

Según Greissy Ortega, tomó la decisión para que su familia esté unida, pues Ítalo se había ido antes para trabajar: “No puedes estar más feliz teniéndolos cerca, siempre y de la mano de Dios todo es posible, por más difícil que se ponga el camino”.

Foto: Instagram @greissyortega05

“¿Qué planes tienes para el futuro?”, preguntó otro usuario. La colombiana admitió que en Estados Unidos no hay otra opción que trabajar para ganar dinero: “Acá lo único que puedes pensar es en trabajar para darles un buen futuro a los hijos”.

Sobre la posibilidad de regresar al Perú, Greissy Ortega respondió lo siguiente: “No diré nunca porque no sé qué me depara el destino, así que lo dejaré en un no sé”.

Foto: Instagram @greissyortega05

