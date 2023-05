Terrible. La cantante Marisol se encontraba dando un gran concierto en el distrito de San Martín de Porres como parte de su aniversario, cuando de pronto no esperó protagonizar un bochornoso episodio con todo el público presente.

Todo fue evidenciado por el portal web de espectáculos “Instarándula” , quienes publicaron un video que grabaron los propios asistentes al concierto donde se ve a la ‘Faraona de la cumbia’ caer al suelo.

“Marisol se cayó en plena transmisión del concierto por el aniversario de San Martín de Porres” , comenzó diciendo una ‘Ratuja’.

En el clip se pudo observar que la intérprete de la canción “La Escobita” pudo reponerse de la caída, gracias al apoyo de sus músicos.

“Del suelo no paso, cuántas caídas he tenido y aquí estoy. Esta es una raya más al tigre. Y por favor, no se les ocurra ponerme en Tiktok caraj..., Ahora aparezco a primera hora, cuidado, yo averiguo quién es”, dijo la artista peruana en tono sarcástico.

TE PUEDE INTERESAR