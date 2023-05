Durante una entrevista para la versión ‘Premium’ de ‘Hablando Huevadas’, los comediantes tuvieron en su set a la cantante Marisol, quien confesó la verdadera razón por la que su orquesta está compuesta totalmente por hombres.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron terminar con el misterio e indagar en el verdadero motivo por el que la cantante Marisol no trabaja con mujeres y ella reveló que no es sencillo: “Es difícil trabajar con chicas porque hay algunas que son responsables y otras muy irresponsables”.

Pero la respuesta que dio no convenció mucho a los conductores de ‘Radio Huevadas’ y al darse cuenta, Marisol reveló el verdadero motivo por el que no labora con mujeres: “Voy a ser sincera, por la mala experiencia que tuve con una de mis bailarinas que me ayudó, me abrió los ojos y dije, le doy las gracias”.

A raíz de su mala experiencia, Marisol prefirió trabajar solo con hombres y afirmó tener la percepción de que es más sencillo laborar con el sexo opuesto: “Mil veces prefiero trabajar con varones que son más responsables”.

