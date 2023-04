Le respondió. El popular cómico ambulante ‘Chino Risas’ quien forma parte del nuevo programa humorístico de Latina Televisión, ‘Jirón del Humor’ no dudo en responder las acusaciones que su ex compañero ‘Mayimbu’ lanzó en su contra luego llamándolo “traidor” por no llevarlo al espacio cómico de canal 2.

El popular cómico se confesó en una entrevista con el diario local Trome y le respondió a ‘Mayimbu’. Además, se animó a comentar más sobre su trayectoria en la comedia y su debut en la pantalla chica.

'Chino Risas' responde a 'Mayimbu'





El artista reveló que ‘Mayimbu’ lo llama diario o le envía audios para decirle traidor. “En realidad, me envía audios. Me dice; ‘Traicionero’, por qué no me has llevado. Llevas a los más débiles y no a mí que soy el más fuerte”, indicó.

Sin embargo, luego aclaró que él no tiene la autoridad para decidir quien forma pare del programa y quien no. “La gente cree que el programa es mío o soy el jefe. La producción es la que trae los actores”, explicó a Trome.

En otro momento, bromeó sobre la oportunidad de 'Mayimbu' e indicó cuando llegaría su oportunidad. "De repente el gordito tendrá su oportunidad el 2300. Le digo que tenga paciencia", afirmó el artista itinerante.





