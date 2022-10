Dalia Durán se mostró totalmente furiosa luego que Carmen Llanto, madre de John Kelvin, la tildara de mentirosa y le reclamara públicamente por hablar mal de su hijo. La cubana no se quedó callada y le aconsejó a la señora a “hablar las cosas como son”.

En entrevista con el programa “Dilo Fuerte”, la modelo extranjera también le recordó a la progenitora del cantante que ella cambió su versión ante la cámara Gessell para ayudarlo.

¿Qué le respondió Dalia Durán a la mamá de John Kelvin?

“Acá no se trata de ningún escándalo mediático, se trata de lo que pasó, de la verdad que John y yo sabemos. No se trata de ningún escándalo porque esto no es un escándalo. Esto es una agresión física, emocionalmente, una violación que existió. la que vivió todo ese tormento soy yo y hasta el día de hoy lo sigo viviendo”, declaró Dalia Durán en un inicio.

“Yo no estaba emocionalmente bien, lo hice por mis hijos (cambiar su versión en la cámara Gesell). La familia evidentemente habló conmigo y John también. Entonces, pese a ello, yo me tiré todo el mundo encima porque me tildaron hasta de mentirosa y perdí mi trabajo y todo” , sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR