El exchico reality Erick Sabater se convertirá en padre de una niña en los próximos meses. Así lo reveló el periodista Samuel Suárez, quien contó que hace tan solo dos días se hizo el gender reveal en el que se observa al ex de Micheille Soifer muy emocionado por la llegada de su hija.

“Que seas saludable, me dejas dormir que a mí me gusta dormir”, se le escucha decir a la pareja de Erick Sabater en el video difundido en las redes sociales. Tras estas palabras, la pareja abrió una caja que tenía un globo rosado, lo que indica que tendrán una niña.

La noticia hizo llorar de emoción a Erick Sabater, quien besó a su pareja. Después, la novia del modelo dominicano compartió un video en el que explicó que el embarazo era un secreto, pero ya era momento de compartirlo con los usuarios.

“Hola, amigos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se han alegrado tanto por mi pequeña bebé que estoy esperando, gracias por alegrarse, gracias. Quise compartirlo porque sentía que ya era hora, lo tenía muy calladito, sé que a veces duele cuando las personas conseguimos ser felices a pesar de los tropiezos”, dijo la mujer.

“Yo pensaba que iba a ser abuela a esta edad y voy a ser mamá, qué emoción, una niña preciosa, que Dios me la bendiga, que me la traiga con mucha, mucha salud, pero sobre todo que venga a darme más alegría a mi vida”, señaló.

Por su parte, en Instarandula, ‘Samu’ comentó que Erick Sabater no ha dicho nada sobre su futura paternidad: “Poco sabemos de la vida del ex chico reality y por una ratuja stalkeando las redes, encontramos este video de hace dos días. Para sorpresa nuestra, Erick Sabater se convertirá en padre de una niña y así fue la fiesta de revelación de sexo a su entorno cercano”.

“Si bien el ex de Micheille Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por la pronta llegada de su heredera. En general, Erick no comparte su vida privada en redes y ayer su actual pareja reveló el gran secreto que guardaban”, señaló.

