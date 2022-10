El sábado 22 de octubre de 2022, la influencer Flavia Laos acusó públicamente a una mujer -aunque no mostró su rostro- de robarle prendas durante un closet sale. Este lunes 24 de octubre, el periodista Samuel Suárez reveló que la señora no robó nada y tenía todas las pruebas para demostrarlo, así como el registro de una llamada telefónica con el padre de Flavia, quien habría intentado ocultar todo el escándalo.

“Me han alcanzado una serie de pruebas donde efectivamente la señora que hemos mostrado -que obviamente no puse el rostro porque a pesar que es un video que ya tienen muchísimas personas, yo decidí no hacerlo- pero la señora al parecer no le robó nada a Flavia y no solamente tiene pruebas de eso porque al parecer tiene vouchers que comprueban que no (robó) sino que ha exigido a Flavia que diga que no lo ha hecho ella y todavía Flavia no se pronuncia ¿para no quedar mal?”, cuestionó ‘Samu’.

“La señora tiene pruebas suficientes como para decir que no le ha robado nada y que los productos que tiene en esa bolsita los compró, y Flavia de loca, de arrebatada, salió a señalar (...) La señora obviamente tiene que limpiar su honra, la señora aparentemente sí había pagado las prendas y que la acusaron de ladrona”, explicó el periodista, quien contó que Flavia Laos tendría miedo de quedar mal por acusar de forma falsa a esta mujer.

“La señora está molestísima y Flavia... en serio ¿vas a quedar mal por haber echado a alguien de ratera cuando no lo es? Sí, vas a quedar malísimo, pero al menos es lo correcto (...) nada te cuesta salir en un post y decir esta señora no me robó (...) es lo que menos puedes hacer, trágate el orgullo y pide disculpas, y tú sabes que pudiste hacerlo hace rato y no esperar a que salga la señora con todas sus cosas para recién pedir disculpas, Flavia”, acotó el periodista.

Según ‘Samu’, un hombre que sería el padre de Flavia Laos habría intentado solucionar el tema en privado, pese a que su hija hizo la denuncia públicamente: “A través de otras personas (...) ha dicho no, pero podemos solucionarlo, no te preocupes, que ni un medio de prensa va a poder publicar tu rostro porque los denunciamos ¿encima van a denunciar ellos? ¿eres capaz, Flavia, de denunciar con tu equipo de prensa o quien sea que esté ahí, porque esa persona que conversó con ella se hace identificar como tu padre, a medios de prensa por difundir un rostro de algo que tú has generado porque es una denuncia tuya?”.

“He podido escuchar la conversación de esta señora con una persona que se hace identificar como el padre de Flavia y, en verdad, si es que realmente es tu papá, Flavia, ¿no te das cuenta que están grabando toda la llamada? Yo tengo toda la llamada completita de todo lo que le ha dicho, que no, mejor hay que dejarlo aquí nomás, no, ningún dejarlo aquí, esas cosas se aclaran, no se pasan ‘voy a quedar mal, claro, no, es que ya hice la denuncia, ya hice mi post aclarando que ya me devolvieron prendas’. ¿Cuál prendas? ¿Cuál devolución? La pregunta es ¿esa señora te robó? ¿Cuándo se acercó, se acercó realmente a devolver prendas o qué es lo que pasó?”, cuestionó el periodista.

“¿Vas a quedar mal tú? Quizás sí, pero es lo mejor para una persona inocente que no ha robado”, comentó ‘Samu’. “Las cosas se limpian en su momento, cuando te equivocas, te equivocas y punto, se aclara, no es que a ver cómo la convenzo para yo quedar bien”.

