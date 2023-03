Fuerte y claro. Gigi Mitre no se quedó callada y arremetió contra Fiorella Cayo, quien mencionó en un video en sus redes sociales que era amiga de la conductora y de Rodrigo González; motivo por el que se sintió “traicionada” por las imágenes emitidas en “Amor y Fuego”, donde se le ve besando apasionadamente a un misterioso galán.

Frente a ello, la presentadora de Willax TV desmintió a la actriz y hasta la negó como personas cercanas.

“ Sé de ti desde que éramos chibolas porque hemos estado en el mismo colegio, pero ni ahí hemos conversado . No hemos estado en la promoción, no somos amigas, nunca he ido a tu casa, ni tú a la mía, no te sigo en redes, ni tú a mi”, comenzó diciendo.

Asimismo, Gigi aseguró que en ningún momento se matriculó en la escuela de actuación y de baile que tiene la familia Cayo, y hasta la tildó de “mentirosa”.

“Con todo cariño, Fiorella, poco inteligente es usarme para promocionar tu academia de baile. Yo bailo pésimo, ya quisiera yo saber bailar y actuar. No mientas, no hay necesidad (...) Cariño mío, si hubiese ido a tu estudio, bailaría mejor”, agregó.

Por otra parte, la amiga y compañera de ‘Peluchín’ comentó que a quien sí conocía era al primer esposo de Fiorella.

“A quien sí conozco es a tu primer marido, super caballero conmigo. A tu segundo marido también lo he visto. Entonces, hacernos quedar como a nosotros traicioneros y desleales, no. Otra cosa, si a mí me hubiese pasado, yo me relajo, no es un delito, no has matado a nadie”, finalizó.

