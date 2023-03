Este 9 de marzo de 2023, la bella modelo Janick Maceta celebró sus 29 años. A través de sus redes sociales, la finalista del “Miss Universo 2020″ decidió responderle a su expareja Andrés Wiese, quien le envió un sablazo tras su rompimiento.

“Buscamos validación y aprobación en lo exterior. Nos escondemos detrás de máscaras para que nos quieran y acepten. Todos estamos rotos de alguna manera, pero no podemos olvidarnos que, si no trabajamos en sanar y cuidar nuestro interior, jamás avanzaremos. Cultiva más la esencia que la apariencia”, fueron las palabras que publicó Wiese.

¿Qué le respondió Janick Maceta a Andrés Wiese?

Esta fuerte indirecta no le habría gustado nada a la influencer de la belleza, quien utilizó su cuenta de Instagram para devolverle el dardo al popular “Ricolás” de AFHS. Maceta compartió unas palabras de empoderamiento y aseguró que no se quedará callada.

“You have the power, don’t ever let anyone silence your voice (Tú tienes el poder, nunca dejes que alguien silencie tu voz)” , fue el mensaje que compartió Janick Maceta junto a un bella de sesión de fotos que realizó para una campaña publicitaria.

