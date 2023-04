Les dijo de todo. El polémico comediante del popular programa web “Hablando Huevadas”, Jorge Luna, no soportó las críticas que recibió por parte de Ethel Pozo por sus controversiales bromas sobre los recientes huaicos que han azotado el norte y centro país a causa del ciclón Yaku. La dupla de Ricardo Mendoza, fiel a su estilo, respondió duramente a las dos conductoras de “América Hoy” y aseguró que solo podría permitir ese tipo de comentarios por parte de Magaly Medina.

El comediante utilizó sus redes sociales para responder y criticar a la engreída de Gisela Valcárcel, pues hace tan solo unos días Ethel estuvo envuelta en la polémica por adjudicarse las donaciones que recibían los damnificados del ciclón. Además, de la contundente respuesta del popular “Chef del pueblo”, quien aclaró que él no había recibido dinero de Ethel Pozo ni de su equipo de producción para cocinar carapulcra y llevarsela a las víctimas.

Jorge Luna compartió en su historia de Instagram el post de uno de sus seguidores en el que aparece Ethel Pozo arremetiendo contra el comediante por burlarse de las inundaciones y las personas afectadas.

“La doble moral hablando jajaja cuando ellos hicieron pasar donaciones ajenas como suyas... Estoy segura que ustedes han ayudado a esas personas con víveres, etc y no lo han filmado para los likes y no es necesario que todo el mundo lo vea... (disculparás, mi Tv se mojó con el huaico)”, escribió Jorge Luna en sus redes.

Jorge Luna arremete contra Ethel Pozo





