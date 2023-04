Cuestionable. El popular Edson Dávila saltó al mundo de Chollywood por su divertida y alegre personalidad, pero hoy mostró otra faceta contra el equipo de producción de su canal de YouTube desde mismo nombre el que hace entrevistas a diferentes personajes de la farándula.

“Giselo” tildó de ineptos a su equipo de producción por no tener un video que el había solicitado y además dijo que ahora sí puede entender como se siente Magaly. “El video que pedí, la luz, ahora entiendo a la señora Magaly Medina”, comentó el co-conductor de “América Hoy”.

El invitado del show fue el cómico Manolo Rojas quien intentó salir en defensa del equipo de producción.“Ellos aún no te han mostrado su máximo”, sin embargo, el engreído de Gisela Valcárcel se mantuvo firme y terminó llamándolos “ineptos” y agregó “No todo se puede tener en la vida. Puedo tener un gran equipo, pero son unos ineptos”, sentenció en un tono burlón como parte de una broma.

Edson Dávila dije que trabaja con borrachos

Antes de terminar el programa Edson Dávila explicó que atraviesa esta situación porque no contrata a los profesionales adecuados, sino a gente que llega ebria al trabajo.

“Pero qué me van a poder demostrar si no lo pegan bien. Eso me pasa porque contrato gente que viene borracha a trabajar, gente que viene mareada”, dijo el “hermanito” de Ethel Pozo.

TE PUEDE INTERESAR