Carol Reali, la popular ‘Cachaza’, no se cansa de presumir su amor con el actor brasileño Andre Bankoff . La exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ volvió a compartir un video con su nueva pareja, luego de las últimas declaraciones de Rafael Cardozo en ‘América HOY’.

La modelo escribió un insólito mensaje: “Que te hagan reír sin motivo” , dejando entrever que esa felicidad no la tenía con su expareja.

Sin embargo, tanto ‘amor’ terminó empalagando a sus seguidores en redes sociales, quienes la acusaron de “fingir” frente a las cámaras de su celular. Algunos resaltaron que ahora la pareja está “facturando” con publicidad en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Se ve más actuado ... en fin”

“Te doy toda la razón, ellos facturan se nota todo armado”

“Me parece fingida esa risa”

“Qué pena que a ellos se les nota lo disforzado”

“ ¿Por qué graba todo?”

“Cuando uno es feliz se nota y no está preocupado en demostrárselo al mundo… ”

“Todo bonito, pero creo que las mejores cosas no se muestran”

“Es lindo el amor, pero es malo exponer tanto su relación, esas relaciones son las que duran poco o nada”

“Hubiera esperado un tiempo a sanar sus heridas de su antigua relación, ya que este nuevo romance vendría a ser una ‘curita’, pero la herida está allí”.

Instagram: Video de Carol Reali

¿Qué dijo Rafael Cardozo de Cachaza y su novio?

“¿Te incomoda, te molesta, te enfada que Andre Bankoff te saqué ‘cachita’ en redes sociales?”, le preguntaron a Rafael Cardozo en el set de América Hoy.

El modelo expresó su incomodidad por las burlas e indirectas que le manda Andre Bankoff, el nuevo novio de Carol Reali y le mandó un fuerte mensaje:

“Yo creo que el error no es de él, él no me conoce, yo no lo conozco, no sabe nada de mi relación de 12 años, lo que me sorprende es que Carol le permita hacer esas cosas”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR