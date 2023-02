Joao Castillo , de 40 años de edad, reapareció en una entrevista con Sara Manrique y el cómico ‘Cachay’ en su canal YouTube “A Cachay con Sara”. El moreno habló de sus inicios en la TV y cómo se hizo famoso gracias a la oportunidad que le dio Jorge Benavides.

El carismático comediante es nada menos que primo de Paolo Guerrero y tío de Sergio Peña. Él volvió a contar la historia de cómo llegó a la televisión.

“Estaba el programa en Willax TV y yo era taxista. Me contrató para llevar a las invitadas del programa, pero nunca subí al estudio. Cuando ellos van a Latina TV me llaman para un sketch de Luis Miguel, para empujar la carretilla. De allí a los seis meses, algo me vio Jorge Benavides, que me invitó a ser ‘extra’”, contó.

Sin embargo, Sara Manrique no se había enterado que Joao había dejado de trabajar con ‘JB’.

“¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no te vemos tan seguido con JB?” , le consultó, provocando la incomodidad de Joao, quien aclaró que su vínculo laboral con “JB en ATV” terminó en junio de 2022.

“¿Tan seguido? no, ya no estoy. Gracias por ver, Sara. Desde el mes de junio que dejé de trabajar ahí. Ahora ya me estoy dedicando a lo del pisco. Los motivos fueron muy personales” , comentó.

Aunque Sara no se quedó satisfecha con la respuesta y le consultó por qué se fue del programa cómico.

“Pero por qué. ¿O no te querían dar aumento?”, cuestionó, a lo que el cómico agregó: “No, no por el lado de aumento no va”.

