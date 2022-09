Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, vivió un desagradable momento por los indignantes comentarios que recibió de una usuaria en la red social Instagram, en referencia a su rostro.

Todo ocurrió luego del divertido video que grabó la adolescente con su madre tras visitar el emporio comercial de Gamarra. Y es que una mujer cuestionó la enfermedad que padece Valentina, hija de Tula, quien está próxima a cumplir 14 años de edad este 23 octubre

MIRA: Hija de Tula Rodríguez fue a Gamarra por primera vez

“ ¿Eres mongolita? O así eres, tienes cara de media extraña... ”, fue el desagradable comentario que le mandó esta usuaria a la menor de edad.

Valentina Carmona Rodríguez no se quedó callada y dejó en evidencia a la mujer, quien es madre y tiene una hija.

“Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios, la verdad no me afectan, pero me da pena por su hermosa hijita que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad de su propia hija” , fue el contundente mensaje de la adolescente en una historia de Instagram.

Tula Rodríguez hizo lo propio y también salió en defensa de su hija: “te amo hija, lamentablemente hay personas con el alma negra” .

Hija de Tula Rodríguez recibe insultos

¿Qué enfermedad tiene la hija de Tula Rodríguez?

En setiembre del 2021, la hija de Tula Rodríguez fue sometida a una operación. La conductora reveló que su hija sufre escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que suele ocurrir durante el periodo de pubertad.

“Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, sostuvo la conductora.

En un Tiktok, Valentina Carmona Rodríguez respondió a los usuarios que preguntan sobre lo que pasó a su rostro. “Hola, para todos los que me preguntan qué fue lo que me pasó, qué fue con mi cara y más cosas, bueno, así nací”.

TE PUEDE INTERESAR