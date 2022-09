La noche del viernes 24 de septiembre de 2022, miles de peruanos acudieron al concierto de Maluma, que se realizó en La Pelousse del Jockey Club. En el lugar ocurrió el reencuentro más sorprendente: Brunella Horna y su novio, Richard Acuña, se cruzaron con Renzo Costa.

El portal Instarándula publicó un video donde se observa a Brunella Horna y Richard Acuña en un box, mientras que el ‘rey de los cueros’ estaba en el box contiguo: “Ayer en el concierto de Maluma, en un box Brunella con Richard y al lado, Renzo Costa”, se lee en las imágenes.

El periodista Samuel Suárez opinó sobre las imágenes: “Uyyy ese encuentro habrá estado de candela jeje ¿se habrán saludado a la distancia? Y le habrá dicho ya no me llames, ya no me busques, olvídate de mí”.

“Renzo Costa mirando a unos metros cómo su ex ‘wawita’ está feliz, a punto de casarse”, señaló ‘Samu’.

¿Qué publicaron Brunella Horna y su ex Renzo Costa desde el concierto?

En efecto, tanto Brunella Horna como Renzo Costa publicaron videos del concierto. La empresaria se dejó ver con su prometido y su cuñada, Kelly Acuña: “Esperando a @maluma”, escribió en Instagram. También compartió un video de Maluma cantando su tema Hawái.

Por su parte, Renzo Costa también publicó videos de Maluma cantando el mismo tema. Además, el empresario compartió imágenes del ‘after’ que tuvo con sus amigos, tomando champagne Dom Pérignon y whisly Johnnie Walker Blue Label

