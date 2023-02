Janet Barboza apareció en el set de ‘Esto Es Guerra’ el pasado jueves 2 de febrero y ella aprovechó para entrevistar a algunas integrantes del reality. Sin embargo, nunca imaginó que Luciana Fuster le hiciera tremendo ‘roche’ frente a sus compañeras.

“¿Te puedo sacar una notita?”, le preguntó la popular ‘Rulitos’ a la modelo, pero ella la rechazó olímpicamente. “No quiero hablar de eso” , comentó Luciana cuando Janet le preguntó si estaba molesta con el programa ‘América HOY’.

Aparentemente, la novia de Patricio Parodi estaría molesta porque el magazine de Ethel Pozo sacó fotos de su ‘antes y después’ y entrevistaron a un cirujano para que hable de sus ‘arreglitos’ en la cara, quien dijo que sus fotos parecían de “dos personas distintas”.

¿Qué respondió Janet Barboza?

Janet Barboza expresó su indignación este viernes 3 de febrero en ‘América HOY’ y la cuadró EN VIVO.

“No estamos hablando de una bebita, no estamos hablando de una niña. En televisión hay cosas que te gustan y otras que no, pero Luciana, a estas alturas de la vida, uno debe bañarse en aceite, no te puedes tomar todo tan a pecho” , comentó la conductora, sobre las razones de la molestia de la influencer.

