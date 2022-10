Continúa la controversia por los polémicos comentarios de Nino Peñaloza sobre el look de María Pía Copello en los premios Latino Music Award en Colombia. Como se recuerda, la exconductora de ‘Esto Es Guerra’ lució un sexy vestido con una atrevida abertura en la pierna.

“No me parece para su edad. Es demasiado atrevido, ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, había comentado el productor de desfiles de moda y eventos.

María Pía no se quedó atrás y decidió responderle con todo. Para la tiktoker, la opinión de Peñaloza proviene de un pensamiento obsoleto:

“(La edad) no tiene nada que ver, la verdad que me parece un comentario un poco obsoleto, decirle a las mujeres en el 2022 que por la edad no te puedes poner algo, ¡no te pases!”.

La recordada animadora infantil sostuvo que viene recibiendo críticas buenas y malas, pero que es parte de ser una persona pública. Sin embargo ,no comparte los comentarios de Nino Peñaloza.

“La verdad que más han sido las críticas buenas que malas, o sea cualquier cosa que uno haga, habrá gente que le parezca y gente que no (...) Cuando uno es una persona publica se expone a los comentarios buenos y malo. Es su opinión y la respeto, no estoy de acuerdo, yo me pongo las cosas con las que me siento cómoda y con las que me siento bien” , sentenció.

TE PUEDE INTERESAR