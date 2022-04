Mónica Cabrejos, quien también es psicóloga y terapeuta de parejas, comentó sobre la actitudes de Óscar del Portal, quien habría engañado a su esposa Vanessa Químper con su asistente de producción Fiorella Méndez.

Cabrejos explicó que el comentarista deportivo se comportaba como si anhelara tener una ‘relación abierta’ con la madre de sus hijos, pues sí amaría a Vanessa Químper, pero también le atrae tener otro tipo de vida.

“No es que esté mintiendo, es decir, de hecho que está mintiendo al no decir que quiere una relación abierta, pero seguro que siente todo eso (ese amor) que le dedica a su esposa, pero siente también esa inquietud por los tragos , la diversión... porque le ya está entrando a los 40 y, generalmente, los hombres más que las mujeres tienen una crisis delos 40 que tiene que ver con esa necesidad urgente de rejuvenecer , de tener comportamiento de chibolos, de andar con chicas más jóvenes”, comentó Cabrejos en una reciente entrevista a ‘Magaly TV La Firme’.

Por qué Óscar del Portal salía con Fiorella Méndez

“¿Qué sentía por la otra?”; le preguntó Magaly Medina a Mónica Cabrejos, en referencia a Fiorella Méndez.

“No creo que sea solamente un tema físico porque para qué te quedes a dormir 2 noches seguidas, entonces hay algo más que físico, hay un compartir. Tengo la sensación que se llevaban muy bien, que se divertían juntos, y él ya no estaba pensando con esta cabeza sino con la ‘otra cabeza’ que no le dejaba calcular los problemas y las consecuencias del tener esa necesidad de volver a ser joven”, sostuvo.

Indicó también que existieron otros factores que enfrentó Del Portal y que lo habrían llevado a la infidelidad. “A él le juegan otros factores: está en la señal abierta, tiene nuevos amigos, le hacen sentir más guapo, atractivo, seguro que las chicas le escriben... en ese momento empieza eso de ‘por qué no me voy a tomar una licencia, no va a pasar nada’”, agregó.

