Alberto Quintero Medina , más conocido como ‘Chiquitín Quintero’, está envuelto en una polémica. El jugador de ‘Universitario de Deportes’ es acusado de no reconocer a su hija recién nacida y no hacerse cargo de sus obligaciones económicas como padre.

Todo comenzó el último sábado, cuando una integrante del reality de competencia ‘Calle 7′ de Panamá, K imberly Chang , confesó que ‘Chiquitín’ es el padre de su bebé, quien nació hace un mes y se llama Miah. “Me cansé de callar, pero no aguanto más, él feliz con sus hijas y mi hija ¿qué come si es su sangre? (...) Le escribí, ya nació la bebé, nunca me respondió. No quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado”, contó a los medios de prensa en Panamá.

Según la bella modelo, el jugador de Universitario le habría sugerido que se practique un aborto, pues él está casado y tiene 3 hijas. Como se negó a correr con los gastos, interpuso la demanda en el juzgado.

“Desde el día uno le dije que estaba embarazada y que lo iba a tener, me dijo que no lo tuviera porque él no podía hacerle eso a su familia, que le había fallado. Me duele, me da tristeza su comportamiento, la niña no tiene la culpa, pero sí corrió a mandarme dinero cuando le dije que tenía que ir con mi ginecólogo y ver qué se hacía; no sé qué pensó, pensó que no lo tendría, allí no dudó en enviarme $500″, indicó.

¿Qué respondió Alberto Quintero ante la denuncia de la modelo?

En su cuenta de Instagram, Alberto Quintero respondió a la chica reality Kim Chang y sostuvo que la denuncia está en los tribunales.

“Respecto a los señalamientos en mi contra a través de las redes sociales y siguiendo las instrucciones de mis asesores legales, me veo en la obligación de informarles que en los procesos y procedimientos judiciales que involucren menores deben regir los principios de reserva y confidencialidad, por lo que no hare comentarios al respecto”, dijo el jugador crema.

Quintero pidió pruebas de ADN

La panameña Kimberly Chang contó que el representante legal del futbolista acudió a la audiencia prenatal, la cual se realizó el pasado 11 de agosto, donde solicitó una prueba de paternidad (ADN).

“Yo quedé embarazada en mayo ¿Y los 6 meses desde octubre, qué? Su abogado se contradice porque él me llamó hace un mes y me dijo que no me preocupara, que si se hace la prueba de ADN y la niña era de él, se iba a hacer cargo, que no me preocupara por hospital ni nada, que él quería que yo estuviera tranquila. Le escribí, ya nació la bebé, nunca me respondió… no quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado. Está jugando sucio y eso no se hace, allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, sostuvo Chang.

