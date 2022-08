Alberto Quintero Medina, más conocido como ‘Chiquitín Quintero’, es tendencia en Perú y Panamá por el escándalo de infidelidad que protagonizó con la chica reality Kimberly Chang, integrante del programa competencia ‘Calle 7′ del país centroamericano.

La modelo lo acusa de no reconocer a su bebé de un mes de nacida, y tampoco de hacer responsable de la manutención económica. “Cada quien hace con su vida lo que le plazca, no juzguen si no saben lo que realmente está pasando. Solo busco equidad y responsabilidad”, ha comentado Kimberly al medio panameño Mi diario.

Lo que más indignación ha causado es que Quintero está casado y tiene 3 hijas. Incluso, su última bebé con su esposa nació en setiembre del 2021, por lo que habría embarazado a Kimberly en noviembre del 2021, aproximadamente.

¿Quién es la esposa de Alberto Quintero?

Alberto Quintero acaparó varias portada en Panamá y su esposa Rousell Atencio ha sido protagonista de varias entrevistas. En el 2020, la esposa de Quintero había dicho que la cuarentena por el Covid-19 los había unido más como familia.

“Antes no teníamos la oportunidad de almorzar los cuatro juntos, ya que las niñas pasaban la hora del almuerzo en el colegio (comen allá) y su hora de salida es a las 3:45 p.m., por lo que almorzábamos nosotros dos solos”, declaró al portal Mujer, de Panamá.

En el 2018, cuando Panamá clasificó al Mundial de Rusia, Alberto Quintero reveló cómo conoció a su esposa: durante un partido amistoso ante Noruega.

“A mi esposa (Rousell Atencio) la conocí por Facebook. Yo ya jugaba con la selección. Un día nos pusimos de acuerdo para encontrarnos, ella vino desde Santiago a verme, la esperé en Albrook y así empezamos a conocernos poco a poco (...) Cuando la vi por primera vez en persona, ella se veía diferente a la foto. Cuando se montó al carro, le decía que no era ella (la de la foto)”, señaló Quintero.

Incluso dijo que estaba muy enamorado de la madre de sus hijas y le hizo una promesa:

“Flechado, hasta el último día de mi vida voy a estar enamorado de esa mujer, le daría todo, hasta mi vida, me ha hecho cambiar mucho y eso es de agradecer” .

