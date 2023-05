El modelo y actor, Miguel Arce, visitó el set de “Amor y Fuego” este 3 de mayo de 2023 para conversar con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. El recordado “Thor” de Combate aprovechó la oportunidad para presentar a su novia mexicana, la productora Kim Domínguez. Como se sabe, Miguel radica desde hace varios años en el país azteca, en donde está desarrollando su carrera actoral y ha participado en producciones de Netflix y Televisa como “Madre solo hay una” y “La Rosa de Guadalupe”.

Durante la charla que mantuvo con “Peluchín” y Gigi, el chico reality de Televisa contó cómo inició su historia de amor con su joven pareja, con quien ya tiene un año de romance.

¿Cómo inició la historia de amor entre Miguel Arce y su novia Kim Domínguez?

“Pues él hizo el casting para ‘Guerreros México’, dice que me vio”, contó ella en un inicio. “Esa parte yo la cuento, lo que pasa es que yo fui al casting de ‘Guerreros México’ y por ahí veo a una chiquita bien bonita y me gustó bastante, averigüe su nombre, no obstante, por motivos x me botaron dos días antes de que comience el programa”, agregó Arce minutos.

Miguel Arce: “Mi novia es súper celosa”

De acuerdo a Miguel, ellos se volvieron a ver tres meses después de lo sucedido y fue ahí donde se dio el clip con la mexicana, quien tendría un carácter bien fuerte.

“Es súper mega celosa, súper celosa, no calculas, me mira con unos ojos, ya conozco sus caras”, reveló el excombatiente. “Les pegó a todas”, intervino la mexicana.

