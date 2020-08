El integrante de “Esto es Guerra”, Rafael Cardozo estuvo como invitado especial en el programa “En Boca de Todos”, donde se sometió a las predicciones de Reinaldo Dos Santos, quien aseguró que se viene boda a la vista.

“De todas maneras me caso con Carol en el 2021. Te equivocaste porque no me voy a casar el 2022, sino el 2021. Yo sí me voy a casar con Carol, tardé un poco, sí. Me iba a casar este 2020 pero no pude por la pandemia. Me caso en 2021″, confirmó el brasilero.

Sin embargo, el “Profeta de América” no se quedó callado sorprendió a todos con esta noticia. “Entonces déjame decirte una cosa, serás papá el próximo año”, declaración que causó conmoción en el set de televisión.

“Entonces borra un poco la cinta... Mejor me caso en el 2022, porque si en el 2021 se embaraza voy a gastar un montón de dinero, embarazo con matrimonio no va (...) Aún soy chico reality, no soy conductor de televisión”, manifestó el integrante de ‘Los Guerreros'.

