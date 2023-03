Una vez más, Rafael Cardozo vuelve a tocar el tema de su inesperada ruptura con Carol Reali y la relación sorpresa con la que apareció luego ‘Cachaza’, pero esta vez afirmó no creer en el luto, contradiciendo sus antiguas declaraciones.

El brasileño sorprendió al darle declaraciones a las cámaras de Amor y Fuego, donde se contradijo al afirmar que no creía en el luto: “No creo que existe el luto. Creo que ella se enamoró, pero no veo mal como hizo, sino que yo lo haría diferente”, recordando que anteriormente en una entrevista para ‘Estás en todas’, afirmó que hubiera preferido que su exprometida espere un poco más de tiempo.

Pese a los pocos meses que han pasado y la gran cantidad de años que estuvo Rafael Cardozo con Cachaza, el brasileño afirmó ya no sufrir y amar a Carol Reali, quien actualmente tiene una relación mediática con su compatriota y actor, André Bankoff: “No, eso ya está cerrado. Ella está haciendo su vida como quiere y yo también y creo que los dos están felices. Yo estoy feliz, me agarré de del trabajo porque no fue difícil el término de mi relación”.

