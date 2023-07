Tras su regreso a ‘Esto es Guerra’, Rosángela Espinoza comenzó a visitar los programas del canal de ‘Pachacamac’ y cuando estuvo en ‘Mande quien mande’ se topó con Rafael Cardozo, quien sorprendentemente llenó de flores a la ‘chica selfie’.

Todo comenzó cuando María Pía Copello le pidió a Rafael Cardozo que mencione 10 cualidades que le parecen atractivas de Rosángela Espinoza y el brasileño no se achicó, dejando sorprendidos a todos los que estaban en el set.

“A sí, es lo que te digo, Rosángela tiene mucha cualidad que la diferencia de otras chicas, por eso creo que llegó ayer a ‘Esto es guerra’ y marca una diferencia de las demás”, fue como el ex de Cachaza intentó elogiar a la ‘chica selfie, despertando rumores de que algo se podía estar cocinando entre ambos ‘chicos reality’.

Pero las flores no fueron solo de ida, ya que Rosángela respondió a los elogios de Rafael Cardozo y decidió resaltar lo que le parece atractivo del brasileño: “Rafael, pienso lo mismo, que él es diferente porque él no se ha quedado como un ‘chico reality’ porque ha estado emprendiendo”.

¿Rafael Cardozo olvidó a Cachaza?

El brasileño decidió hablar de lo sucedido con Carol Reali y afirmó que pese a los 10 años que estuvieron juntos, le bastaron tan solo 6 meses y un poco más para superarla: “Ya no hay más amor, ya no hay cariño. Yo paso la página. Yo solo estoy con los míos, mi familia, mis amigos a los que quiero y los que no son parte de mi vida, al costado”, afirmó Cardozo.

