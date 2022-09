‘El Gran Show ’ volverá a la señala de América TV este sábado 1 de octubre y el programa ‘América Hoy’ deslizó algunos nombres de la farándula local que formarían parte del polémico reality de baile de Gisela Valcárcel.

Las conductoras de América HOY, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna estuvieron jugando al misterio y hasta deslizaron que la expareja de Karla Tarazona se subiría al escenario, ya que le gusta la farándula.

Sin embargo, el empresario Rafael Fernández ha expresado su molestia por estos comentarios y ha salido al frente para negar que vaya a estar en el show de Gisela Valcárcel.

“Cuando tu mamá cree que bailarán en el Gran Show... ¡Fake (falso)!”, escribió sobre una imagen de su mamá que compartió en una historia de Instagram.

En la foto se ve furiosa a la madre del ‘Rey de los huevos’

La última aparición pública de Rafael Fernández fue hace una semana en ‘Amor y Fuego’ vía telefónica, donde comentó sobre la mudanza de Karla Tarazona, quien dejó la mansión de La Molina con sus hijos, donde vivía con el ‘Huevero’.

Rafael Fernández el gran SHOW

Karla Tarazona con sus hijos abandonan mansión

Como se recuerda, el ‘Rey de los Huevos’ alquilaba dicha casa, pero cuando se divorciaron acordaron que Karla y sus hijos debían buscar otro lugar donde vivir.

“Si yo puedo ayudar en algo, feliz, no tengo ningún problema. Nosotros hemos terminado muy bien, como amigos (...) Sí tiene un montón de cosas, me imagino que poco a poco las va a ir moviendo. Me imagino que algún momento se va a comprar su casa, ya tendrá para poder mudarse más tranquila a una casa más grande” , comentó el ‘Huevero’.

