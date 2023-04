Raúl Romero estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de “No somos TV”, donde fue entrevistado por Renzo Schuller. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todo el público cuando el cantante confesó haber padecido de cáncer al intestino hace un par de años atrás.

“Me hice unos exámenes de rutina y luego me hice uno por intuición, como para tener completos todos. Duró como una hora. Salgo manejando a mi casa y el doctor me llama, me hizo regresar y me hizo tomar más contraste porque habían zonas medias alteradas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Cara de Haba’ contó cómo fue el preciso momento en el que se entera que tenía un tumor maligno en el intestino, pues hace unos años atrás habría vivido un episodio similar, cuando pasó un susto por un bulto que le brotó en la parte de los ganglios.

“Fue un tumor maligno en el intestino, fue terrible. Fue hace un año y medio, dos años. Llamé a Carolina (su esposa) le dije qué hacemos. Porque hace tres años yo había tenido una erupción acá en los ganglios, que el dermatólogo me determinó que era un papiloma, que es de otro tipo de cáncer, pero menos maligno. Después yendo a un laboratorio especializado, salió que no, que era actividad celular normal pero no cancerígeno”, agregó.

“Fui donde un amigo oncólogo y me dijo que había que operar y ver cómo va. Fue un hallazgo, porque este tipo de tumores se ven cuando tienen una dimensión avanzada, que ya te bloquean las vías y cuesta hacer algo. Era pequeño, no hizo falta quimioterapia ni nada, pero si no me hubiera hecho los exámenes, eso hubiera brotado terrible un año después, según el médico”, finalizó diciendo Raúl Romero.

