Todo claro. A través de su cuenta oficial de ‘Instagram’, el popular Raúl Romero, dejó en claro que él no tiene cuenta de Twitter, esto debido a que desde alguna cuenta en esa red social, se han estado publicando comunicados y haciendo comentarios en contra de ‘Esto es Habacilar’.

“Chicas y chicos cómo están, qué gusto saber que ustedes están todos bien en sus casas. Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo, mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter, hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío, así que es falso”, fue así como Raúl aclaró sus supuestos comentarios en esa red social.

Raúl además aprovechó para contarle a sus fans que sufrió un accidente y por ello tiene la mano enyesada: “Me caí montando bicicleta también, bajando de un cerro”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Habacilar: Reencuentro entre Roger y La Momia