La conductora Rebeca Escribens celebró que su hijo se tituló profesionalmente y le envió un emotivo mensaje en “América Espectáculos”.

“Mi hijo se ha titulado el día de ayer, ya es arquitecto”, dijo Rebeca Escribens en el programa, donde contó que durante la celebración solo estuvo con sus hijos y su esposo.

“Ha sido un día muy emocionante en familia, con pena porque mi papi y su madrina y mis hermanos no pueden estar, todo ha sido por Zoom, pero ha sido un día festivo y me he acostado muy tarde”, contó.

“Estoy un poquito dormida todavía”, bromeó Rebeca Escribens.

A través de Instagram, Rebeca Escribens compartió una imagen de la celebración junto a su familia: “Oficialmente titulado!!! El arquitecto de mi vida”, se lee en la fotografía.

Foto: Instagram Rebeca Escribens

