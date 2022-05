Este viernes 6 de mayo de 2022, la conductora Rebeca Escribens cuadró a Pancho Rodríguez por comentar que, desde que se encuentra en Chile debido al impedimento de ingreso al Perú, no tendría ingresos económicos que le permitan solventar gastos importantes.

“Lo que se ve claramente es que el señor no tendría trabajo, pero lo siento, hay que escarbar la tierra, hay que arañar paredes, hay que arañar piedras, pero hay que sacar de donde sea”, dijo Rebeca Escribens en América Espectáculos.

“Los seres humanos tenemos la capacidad creativa de poder reinventarnos, ¿es difícil? Ay, recontra difícil... y yo lo sé. Que esté aquí bien linda, preciosa, hermosa, bella, sí, sí, trabajando acá, no quiere decir que no me haya costado 30 años”, añadió.

En ese sentido, Rebeca Escribens recordó que ella también pasó dificultades: “Un segundito, cuando yo vivía en el Callao (...) tomaba dos rutas y muchas veces me caminaba una porque no tenía para el pasaje. Lamentablemente en este país y en el mundo en general, te ven bonita, te ven así, bien bonita, creen que has nacido en cuna de oro y no, a mí me ha costado”.

Por esta razón, Rebeca Escribens envió un contundente mensaje a Pancho Rodríguez: “Así que tengo todo el derecho para poder sugerir, aconsejar y aseverar que se puede, se puede trabajar de lo que sea. Así que a cuidar a tus hijos, sacar plata hasta de donde no hay”.

Fuente: América Televisión

