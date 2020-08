El sensual video de Vania Bludau donde se le ve vistiendo solo una toalla de baño y bailando al ritmo de una romántica bachata, ha causado furor en las redes sociales. Y es que miles de usuarios se han quedado embelesados con dicho clip. Uno de ellos fue Mario Irivarren, quien mencionó que le parece muy bien que la exchica reality suba ese tipo de contenido “porque es lo que vende”.

Terminado dicho informe, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, fiel a su estilo, también comentó sobre este tema. Sin embargo, lo que sorprendió a todo el público fue que reveló que el video se lo habría compartido a su esposo para que se admire la belleza de la modelo.

“Le mandé el video de Vania Bludau a mi marido también para que se entretenga un ratito, para que no fastidie. Hay que ser generosa por estos tiempo, hay que compartirlo todo... Bueno, no sé si todo, pero poquito no más”, manifestó la también actriz.

Recordemos que la popular ‘Doña Rebe’ se caracteriza por tocas diversos temas de la farándula sin ningún tipo de tapujo o filtro, motivo por el que tiene muchísimos fieles seguidores.

Rebeca Escribens sobre video de Vania Bludau - Ojo

