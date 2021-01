Ivana Yturbe reveló el último jueves en el programa “En Boca de Todos” que se cambiará el apellido una vez que se case con Beto Da Silva. Esta decisión no pasó desapercibida para Rebeca Escribens, quien mostró su indignación frente a esta afirmación.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes en “América Espectáculos” luego que la también actriz presentara un informe que contenía las declaraciones de la modelo sobre su boda civil -que se realizará el próximo 16 de febrero- en el programa que conducen Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

“A mí no me gusta meter las narices donde no me llaman pero debo decirte algo... ¿Cómo que Ivana de da Silva? ¿A quién le pertenecemos? A nosotras mismas no más”, dijo y se molestó más cuando uno de los miembros de su equipo de producción le dijo que la exchica reality había dicho eso en broma.

“¡No lo ha dicho de broma! Bueno esa es mi opinión y si te da la gana de hacerlo, ya es tu problema, luego no digas que no te lo advertí”, comentó la conductora que además le aconsejó que no haga una gran fiesta, pues no es lo más adecuado por el aumento de contagios del COVID-19.

“¡Ah! y otra cosita déjame decirte por favor, con todo el cariño del mundo… No se te ocurra hacer una fiesta, algo chiquito no más, con el núcleo de tu familia y ya está, suficiente por ahora”, finalizó la también actriz.

