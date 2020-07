Rebeca Escribens no tuvo problema en volver a referirse a los posibles coqueteos entre Ethel Pozo e Ignacio Baladán. Y es que la conductora ‘troleó' al chico reality y aseguró que se está colgando de la fama de la presentadora de “Améria Hoy”.

Todo se dio cuando la hija de Gisela Valcárcel se enlazó con “Esto es Guerra” para reforzar al pastelero en una competencia. Sin embargo, se delató cuando indicó que “chateaban” muy seguido por Whatsapp.

Al respecto, la popular ‘Doña Rebe’, fiel a su estilo, indicó que cree que el uruguayo se está aprovechando de la popularidad de Ethel Pozo para obtener un poco más de pantalla.

“Es un fresco, se está colgando de la Gise y de Ethel. Se está colgando hace rato de las empanadas. Escucharon que Ethel Pozo dijo que es un lindo chico y buena gente, osea guapo quedó descartado totalmente. Ignacio es mi engreído. Él sabe que muy en el fondo de mi útero, yo creo que es guapo”, manifestó entre risas la también actriz.

Recordemos que desde algún tiempo se viene rumoreando sobre un posible acercamiento entre Ignacio Baladán y Ethel Pozo, quien recibió elogios por parte del chico reality resaltando su talento y belleza física.

“Hace un tiempo fui a grabar (a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’) y hubo buena química. Hacíamos chistes, después vi que también le gustaba la pastelería y le dije: ‘Ah, no sabía que también cocinabas’... No se puede salir, pero le dije que cualquier cosa que necesite, me avise. Le mandé una tortita para su hija. ¿Si me gusta Ethel? Es una chica muy guapa y talentosa”, sostuvo Baladán en el programa ‘Estás en todas'.

Rebeca Escribens sobre Ethel Pozo e Ignacio Baladán - Ojo

TE PUEDE INTERESAR