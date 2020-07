El cantante Toño Centella ha estado en los últimos días en el ojo de la tormenta pública, tras salir frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme” a contar que su esposa Johanna Rodríguez le habría sido infiel con un integrante de la orquesta salsera Zaperoko.

Sin embargo y pese al complicado momento que atraviesa, el chichero ha decidido ‘voltear la página’ y dedicarse de lleno a su carrera musical. Recordemos que en Fiestas Patrias, el artista celebró sus 20 años de vida artística con un concierto virtual.

“La vida tiene que continuar, lo dejo como una anécdota. Yo debo seguir adelante principalmente por mi familia y toda esa gente que me quiere y me lo dice en la calle y en las redes sociales. Yo me siento bien, con la conciencia tranquila porque no soy quien obró mal, sino todo lo contrario”, manifestó Toño.

Por otra parte, Centella se sometió recientemente a una operación de manga gástrica por temas de salud. Incluso publicó varias fotos previo a la intervención. “Había descuidado un poco mi físico, pero quedaré figurita”, indicó.

