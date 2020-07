Marvin, el joven integrante de la orquesta Zaperoko está en el ojo de la tormenta, luego que Toño Centella lo señalara como el hombre que se metió en su matrimonio. Según el chichero, el popular ‘Zaperokito’ fue el amante de su esposa Johanna Rodríguez.

En medio de esta polémica, Marvin se presentó en “Mujeres al Mando” para participar del juego ‘Yo nunca', donde el concursante debe golpear su rostro contra una almohada llena de talco cuando admite que “nunca” ha hecho lo que dice la conductora del programa.

“Yo nunca me he metido con la pareja de un amigo”, dijo Giovanna Valcárcel a los integrantes de la orquesta se salsa que se animaron a jugar en vivo.

¿Qué hizo Marvin Salas?

El músico de 17 años, como era de esperarse, sumergió su rostro en el talco confirmando así que ‘nunca’ se ha metido con una mujer comprometida.

Ante la reacción que tuvo el salsero, Valcárcel le preguntó si se ha portado mal, a lo que él respondió:

“Bueno, se dice (que me he portado mal), pero yo nunca me he metido con la pareja de un amigo”; sentenció.

