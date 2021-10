El “Profeta de América”, Reinaldo Dos Santos, se mostró sumamente molesto en su enlace con “En Boca de Todos” al decirles de frente que le han hecho lecha a Melissa Paredes tras invitar al doctor Tomás Ángulo.

Reinaldo Dos Santos se conectó y aseguró que Rodrigo “El Gato” Cuba sí sabía que su relación ya no iba con Melissa Paredes.

“Se han dedicado casi hora y media a hacerle leña a Melissa cuando esto no es cierto. El señor sabía perfectamente que esta relación no iba. Él esta en estado de negación. Ahí no hay ninguna traición”, acotó Reinaldo Dos Santos.

Además, agregó: “El sabía perfectamente que no iba. Además, los hombres nunca terminan las relaciones”.

Por su parte, Ricardo Rondón, conductor de “En Boca de Todos”, salió al frente para decir que no le han hecho lecha a Melissa Paredes, y que solo han examinado el tema.

“No hemos hecho leña a nadie, hemos llamado a un especialista para que dé su punto de vista. Estamos analizando un matrimonio que se ha visto evidenciado por una infidelidad. Igual respectamos tu opinión aunque no la compartimos”.

