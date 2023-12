Renato Rossini Jr. fue consultado por una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’ sobre el ampay que protagonizó con Ale Fuller. Recordemos que la actriz terminó su compromiso hace unas semanas con el abogado Francesco Balbi.

“ Es una chica súper linda, recién la conozco, qué más quieren que les diga... creo que lo que se ve no se pregunta ”, expresó el influencer. “No pasó nada, es una chica súper linda...”, añadió.

El modelo comentó que debe pasar un tiempo para saber si la actriz podría convertirse en un posible pareja y aclaró que ninguno de los dos ha cometido un crimen, pues están solteros.

“ Acá nadie ha cometido un crimen, los dos estamos solteros y podemos hacer lo que queremos... ”, añadió Renato Rossini Jr.

Luego, le preguntaron si descarta o no una posible relación con Ale Fuller y se limitó a decir que cada uno puede hacer lo que deseen.

“ A mí no me gusta decir las cosas que pueden o no pueden pasar, que fluya. Cada uno tiene su vida y cada uno puede hacer lo que quiere, normal ”, concluyó.

Te puede interesar