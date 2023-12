Renato Rossini Jr. aclaró su situación sentimental tras su reciente ampay con Ale Fuller. El hijo del actor Renato Rossini aseguró estar soltero.

“ No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mi carrera. Un error que cometí al estar con enamorada fue entregar todo. No está mal eso, tampoco está bien. En el amor uno debe tener espacio para sus cosas ”, manifestó el participante de ‘El Gran Chef: Famosos’ a Magacín 247.

“El físico atrae, pero la vibra y la química te hacen conectar. Si no me conecto a nivel emocional, no fluye. Me gustan las chicas deportistas y ocupadas, las que no me hacen caso porque es un reflejo de que tienen cosas que hacer ”, agregó Rossini.

Por otro lado, descartó ingresar a OnlyFans: “No, no entraría, no es lo mío, pero respeto a la gente que trabaja de esa forma, prefiero seguir creando contenido, yo tengo un perfil familiar”, reveló.

