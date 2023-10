Ayer, un participante más le dijo adiós a la competencia. Un programa lleno de grandes emociones se vivió en “El Gran Chef Famosos”, donde los Rossini, Christian Ysla y Fiorella Cayo se enfrentaron por seguir en carrera; sin embargo, Renato Rossini Jr. no logró convencer al jurado con su sazón y se retiró del reality culinario.

“Me pareció un honor poder pisar el set de Latina por primera vez y tener la oportunidad de poder compartir pantalla con varias leyendas de la televisión”, expresó Renato Rossini Jr.

Luego continuó con: “es una competencia muy rigurosa… el jurado debe ser exigente. Es un sueño hecho realidad que siquiera el jurado del Gran Chef pueda probar lo que yo he preparado, tal vez aún no doy la talla, pero prometo practicar en caso algún día me pidan volver.

Renato expresó que siempre hay que ser auténticos y buena persona, para lograr el éxito en la vida.

“Siempre hay que ser auténticos y buenas personas…trabajar con un gran grupo humano lleno de muchos valores ha hecho que sea un mejor profesional en el rubro televisivo. Pude rescatar muchos aprendizajes que me llevaré por el resto de mi vida”, contó.

Te puede interesar