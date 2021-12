A través de su cuenta de Instagram, el actor y productor Ricardo Morán anunció que presentará una acción de amparo contra la Reniec para que pueden inscribir a sus hijos como su padre.

Mediante un extenso video, el exjurado de ‘Yo Soy’ expresó su indignación y reveló las trabas que ha recibido por parte de Reniec durante los últimos dos años y medio.

“Estoy haciendo este video porque quiero contarles que hoy es un día importante para mí y mi familia. Como todos ustedes saben, Catalina y Emiliano, mis hijos, nacieron por gestación subrogada con un óvulo donado de una mujer anónima en el vientre de otra mujer, conocida, hace dos años y medio. Y en estos dos años y medio, esto que ocurrió en Estados Unidos no ha podido ser ordenado en el Perú debido a que la ley que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin la presencia del padre, no le permite lo mismo al padre”, comenzó diciendo.

“Catalina y Emiliano han visto vulnerados sus derechos en nombre a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a su protección judicial. Hemos peleado dos años y medio, hemos tratado de hacer todo lo que estaba en nuestras manos para que Reniec nos permita registrar a Emiliano y Catalina”, agregó Morán.

Ricardo Morán y su pelea contra la Reniec

En diciembre del 2020, Ricardo Morán habló sobre la situación de sus hijos en el Perú. El productor de televisión reveló que RENIEC rechazó la posibilidad de que pueda inscribir a Emiliano y Catalina, debido a que solo tienen un padre.

“Mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país, si así lo quisieran, porque la ley y RENIEC me ha negado con un documento la posibilidad que yo los inscriba”, señaló Ricardo Morán en ese entonces.

