El productor del programa “Yo Soy: Grandes Batallas”, Ricardo Morán, sorprendió a propios y extraños al hacer una fuerte revelación sobre su vida sentimental en la última edición de la competencia de imitación.

Todo se dio debido al enfrentamiento entre los imitadores de Mon Laferte y Romeo Santos. El intérprete del ‘Rey de la Bachata’ entonó el tema “Propuesta indecente”, mientras que la artista femenina lucho su permanencia en el programa de Latina con la canción “Antes de ti”.

Al término de ambas presentaciones, los integrantes del jurado llenaron de elogios a ambos participantes, pero principalmente a ‘Mon Laferte’. El que más resaltó fue el comentario de Ricardo.

“Voy a robarme de Katia Palma una técnica que ella siempre usa... voy a citar una frase, una frase de la canción de Mon Laferte: ‘en el amor yo nunca tuve suerte’”, manifestó, desatando la sorpresa de todos en el set de televisión.

“Sin embargo, si tengo la suerte de poder verte en el escenario haciendo lo que has hecho el día de hoy, notable, en personaje, madura, solo he anotado extraordinaria y he dibujado un corazón, es lo único que he podido hacer. Felicitaciones, ya adelanté mi voto”, confirmó el líder de ‘Rayo en la botella’.

TE PUEDE INTERESAR