¡Total respaldo! Richard Acuña, actual presidente del club César Vallejo, no dudó en pronunciarse sobre el escándalo que tiene como protagonistas a Rodrigo ‘Gato’ Cuba y a Melissa Paredes, tras difundirse un ampay de la actriz besando al bailarín Anthony Aranda de “Reinas del Show”.

Tras este bochornoso hecho, la pareja de Brunella Horna manifestó que el vínculo entre el ‘Gato’ y el equipo de fútbol no se verá afectado de ninguna manera.

Asimismo, afirmó que el jugador seguirá participando de las prácticas del club, pese a la advertencia para tomar acciones legales que lanzó la conductora. “Él es jugador de la institución y está entrenando. Sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene”, dijo para la revista Wapa.

Melissa Paredes anuncia que tomará acciones legales contra el ‘Gato’ Cuba

Tras la polémica generada por el ampay, la conductora de “América Hoy” anunció que tomará medidas legales contra su exesposo, pues según mencionó, él conocía la situación que atravesaba su matrimonio y rompió el acuerdo que ambos mantenían.

“Ya no puedo confiar (...) Me ha dejado tan mal públicamente, porque habíamos acordado en que yo ponía el comunicado y él no iba a poner nada”, dijo la actriz.

